Українець став найрезультативнішим гравцем клубу у матчі чемпіонату Греції з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Захисник/форвард збірної України з баскетболу Олександр Липовий провів результативний поєдинок в чемпіонаті Греції, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
БК “Промітеас” Липового у матчі 15 туру гостював у БК “Іонікос” та святкував звитягу 73:69.
Липовий провів на паркеті 33 хвилини, за які набрав 20 очок (5/6 двоочкові, 2/6 триочкових, 4/8 штрафних), зібрав 8 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 втрати і 3 фоли.
У категорії "набрані очки" українцю не було рівних у власній команді. У команді-суперниці більше набрав тільки Джонс (22).
Зауважимо, “Промітеас” з 11 виграшами і 4 поразками знаходиться на 3 сходинці турнірної таблиці.