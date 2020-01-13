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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 8095 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119072 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 138139 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108994 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109585 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132062 просмотра

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Украинец стал самым результативным игроком клуба в матче чемпионата Греции по баскетболу

Украинец стал самым результативным игроком клуба в матче чемпионата Греции по баскетболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Защитник/форвард сборной Украины по баскетболу Александр Липовый провел результативный поединок в чемпионате Греции, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

БК "Промитеас" Липового в матче 15 тура гостил в ДК "Ионикос" и праздновал победу 73:69.

Липовый провел на паркете 33 минуты, за которые набрал 20 очков (5/6 двухочковые, 2/6 трехочковых, 4/8 штрафных), собрал 8 подборов, отдал 1 передачу, сделал 1 перехват при 3 потерях и 3 фола.

В категории "набранные очки" украинцу не было равных в своей команде. В команде-сопернице больше набрал только Джонс (22).

Заметим, "Промитеас" с 11 выигрышами и 4 поражениями находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Украинские Национальные Новости

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