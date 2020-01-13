Украинец стал самым результативным игроком клуба в матче чемпионата Греции по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Защитник/форвард сборной Украины по баскетболу Александр Липовый провел результативный поединок в чемпионате Греции, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
БК "Промитеас" Липового в матче 15 тура гостил в ДК "Ионикос" и праздновал победу 73:69.
Липовый провел на паркете 33 минуты, за которые набрал 20 очков (5/6 двухочковые, 2/6 трехочковых, 4/8 штрафных), собрал 8 подборов, отдал 1 передачу, сделал 1 перехват при 3 потерях и 3 фола.
В категории "набранные очки" украинцу не было равных в своей команде. В команде-сопернице больше набрал только Джонс (22).
Заметим, "Промитеас" с 11 выигрышами и 4 поражениями находится на 3 строчке турнирной таблицы.