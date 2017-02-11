Українець С.Гладир допоміг "Монако" здобути перемогу в чемпіонаті Франції з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У п'ятницю, 10 лютого, в чемпіонаті Франції з баскетболу, клуб “Монако”, за який грає вихованець миколаївської школи баскетболу та член національної збірної Сергій Гладир, на виїзді не без труднощів здолав клуб “Антиб”, що розташувався унизу турнірної таблиці, передає кореспондент УНН.
Так, першу десятихвилинку виграли гості — 17:12. У другому періоді “монегаски” додали у швидкості і зуміли набрати на 14 очок більше за суперника — 16:30. Третій тайм з невеличкою перевагою знову залишився за господарями — 27:20. Заключний період виграли гості — 24:29.
Загальний рахунок зустрічі 84:91 на користь “Монако”.
Українець провів на майданчику 11 хвилин та набрав 6 очок.
На цей час, після 19 турів клуб С.Гладиря має у доробку 17 перемог та очолює турнірну таблицю ЛНБ.
С.Гладир розпочав свою кар’єру у французькому чемпіонаті в 2013 році, коли почав виступати за “Нансі”, куди він перейшов із іспанського клубу “Фуенлабрада”. У 2015 році гравець посилив склад “Монако”. С.Гладир грає на позиції атакуючого захисника, виступає за національну збірну України.
Тренує команду відомий в Україні фахівець Звездан Митрович, який більше 10 років працював з “Хіміком”, “Будівельником” та “Азовмашем”.