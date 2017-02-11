Украинец С.Гладырь помог "Монако" одержать победу в чемпионате Франции по баскетболу

Так, первую десятиминутку выиграли гости - 17:12. Во втором периоде "монегаски" прибавили в скорости и сумели набрать на 14 очков больше соперника - 16:30. Третий тайм с небольшим преимуществом остался за хозяевами - 27:20. Заключительный период выиграли гости - 24:29.

Общий счет встречи 84:91 в пользу "Монако".

Украинец провел на площадке 11 минут и набрал 6 очков.

В настоящее время, после 19 туров клуб С.Гладыря имеет в активе 17 побед и возглавляет турнирную таблицу ЛНБ.

С.Гладырь начал свою карьеру во французском чемпионате в 2013 году, когда начал выступать за "Нанси", куда он перешел из испанского клуба "Фуэнлабрада". В 2015 году игрок усилил состав "Монако". С.Гладырь играет на позиции атакующего защитника, выступает за национальную сборную Украины.

Тренирует команду известный в Украине специалист Звездан Митрович, который более 10 лет работал с "Химиком", "Будивельником" и "Азовмашем".