Українець С.Гладир допоміг "Монако" здобути перемогу в чемпіонаті Франції з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У суботу, 4 лютого, в чемпіонаті Франції з баскетболу, клуб “Монако”, за який грає вихованець миколаївської школи баскетболу та член національної збірної Сергій Гладир, на домашньому паркеті із великою перевагою переміг клуб “Ла Портель” із загальним рахунком 81:57, передає кореспондент УНН.
Українець провів на майданчику 18 хвилин та набрав 6 очок. На цей час, після 18 турів клуб Сергія Гладиря має у доробку 16 перемог та очолює турнірну таблицю.
С.Гладир розпочав свою кар’єру у французському чемпіонаті в 2013 році, коли почав виступати за “Нансі”, куди він перейшов із іспанського клубу “Фуенлабрада”. А у 2015 році він посилив склад “Монако”. С.Гладир грає на позиції атакуючого захисника, виступає за національну збірну.
Нагадаємо, БК “Будівельник” став другим півфіналістом Кубка України. Так, 3 лютого у поєдинку у відповідь 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу київський “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” приймав БК “Запоріжжя-WOG”.