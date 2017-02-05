Украинец С.Гладыр помог "Монако" одержать победу в чемпионате Франции по баскетболу

Украинец провел на площадке 18 минут и набрал 6 очков. В настоящее время, после 18 туров клуб Сергея имеет в активе 16 побед и возглавляет турнирную таблицу.

С.Гладыр начал свою карьеру в французском чемпионате в 2013 году, когда начал выступать за "Нанси", куда он перешел из испанского клуба "Фуэнлабрада". А в 2015 году он усилил состав "Монако". С.Гладыр играет на позиции атакующего защитника, выступает за национальную сборную.

Напомним, БК "Будивельник" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины. Так, 3 февраля в поединке 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу киевский "Будивельник" на паркете "Дворца Спорта" принимал БК "Запорожье-WOG".