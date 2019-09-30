Українець провів результативний матч на старті чемпіонату Іспанії з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вісьмома матчами стартував другий тур нового сезону в одному із найпрестижніших клубних турнірів з баскетболу – чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Важкий форвард/центровий збірної України Володимир герун провів перший офіційний поєдинок у складі нової для себе команди "Унікахи".
Команда українського "бігмена" вдома поступилася "Тенеріфе" - 80:88. Герун, вийшовши з лави запасних, відіграв 18 хвилин, набрав 12 очок (4/7 двоочкових, 4/9 штрафних), зробив 2 підбирань (1 в атаці), 2 блок-шоти та 1 перехоплення, змусивши суперників порушити на собі правила 7 разів (РЕ 14).
Крім того відзначимо, що за результативністю Герун став третім у своїй команді.
Примітно, що інший форвард збірної України В'ячеслав Бобров відзначився тільки 3 очками за 10 ігрових хвилин у матчі за "Фуенлабраду" проти "Андорри".
Додамо, що обидві команди українців посідають місця внизу турнірної таблиці маючи по 2 поразки.