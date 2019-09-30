Украинец провел результативный матч на старте чемпионата Испании по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Восемью матчами стартовал второй тур нового сезона в одном из самых престижных клубных турниров по баскетболу - чемпионате Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Тяжелый форвард / центровой сборной Украины Владимир Герун провел первый официальный поединок в составе новой для себя команды "Уникахи".
Команда украинского "бигмена" дома уступила "Тенерифе" - 80:88. Герун, выйдя со скамейки запасных, сыграл 18 минут, набрал 12 очков (4/7 двухочковых, 4/9 штрафных), сделал 2 подбора (1 в атаке), 2 блок-шота и 1 перехват, заставив соперников нарушить на себе правила 7 раз (РЕ 14).
Кроме того отметим, что по результативности Герун стал третьим в своей команде.
Примечательно, что другой форвард сборной Украины Вячеслав Бобров отличился только 3 очками за 10 игровых минут в матче за "Фуэнлабрада" против "Андорры".
Добавим, что обе команды украинцев занимают места внизу турнирной таблицы имея по 2 поражения.