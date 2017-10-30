Українець Омельчук завоював другу медаль на Кубку світу зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В індійському Нью-Делі у фіналі Кубка світу з кульової стрільби скарбничка збірної України поповнилася ще однією срібною нагородою, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Після "бронзи" у змаганнях з пневматичного пістолета наш земляк Олег Омельчук виграв "срібло" у стрільбі з пістолета (дистанція 50 м).
Нагадаємо, що раніше представники України на цих змаганнях вибороли дві "срібні" та бронзову нагороди.