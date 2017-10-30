Українець Омельчук завоював другу медаль на Кубку світу зі стрільби

Після "бронзи" у змаганнях з пневматичного пістолета наш земляк Олег Омельчук виграв "срібло" у стрільбі з пістолета (дистанція 50 м).

Нагадаємо, що раніше представники України на цих змаганнях вибороли дві "срібні" та бронзову нагороди.