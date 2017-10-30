Украинец Омельчук завоевал вторую медаль на Кубке мира по стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В индийском Нью-Дели в финале Кубка мира по пулевой стрельбе копилка сборной Украины пополнилась еще одной серебряной наградой, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
После "бронзы" в соревнованиях по пневматического пистолета наш земляк Олег Омельчук выиграл "серебро" в стрельбе из пистолета (дистанция 50 м).
Напомним, что ранее представители Украины на этих соревнованиях завоевали две "серебряных" и бронзовую награды.