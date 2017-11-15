Українець Наньєв став чемпіоном світу з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Володарем чемпіонського титулу на світовій першості, що триває в Пльзені (Чехія), став українець Андрій Наньєв, інформує ММСУ, передає УНН.
Золоту нагороду наш співвітчизник здобув у ваговій категорії 83 кг. За сумою трьох вправ він підняв 932,5 кг. Окрім того в активі Наньєва "мале золото" в жимі лежачи та "мале срібло" у присіді.
Зауважимо, що пауерліфтер зумів покращити свій "срібний" минулорічний результат в Орландо (США) - 927,5 кг.
Нагадаємо, що в перший змагальний день планетарної першості в активі України була одна нагорода.