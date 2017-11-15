Українець Наньєв став чемпіоном світу з пауерліфтингу

Золоту нагороду наш співвітчизник здобув у ваговій категорії 83 кг. За сумою трьох вправ він підняв 932,5 кг. Окрім того в активі Наньєва "мале золото" в жимі лежачи та "мале срібло" у присіді.

Зауважимо, що пауерліфтер зумів покращити свій "срібний" минулорічний результат в Орландо (США) - 927,5 кг.

Нагадаємо, що в перший змагальний день планетарної першості в активі України була одна нагорода.