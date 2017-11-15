Украинец Наньев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Обладателем чемпионского титула на мировом первенстве, который проходит в Пльзене (Чехия), стал украинец Андрей Наньев, информирует ММСУ, передает УНН.
Золотую награду наш соотечественник получил в весовой категории 83 кг. По сумме трех упражнений он поднял 932,5 кг. Кроме того, в активе Наньева "малое золото" в жиме лежа и "малое серебро" в приседе.
Заметим, что пауэрлифтер сумел улучшить свой "серебряный" прошлогодний результат в Орландо (США) - 927,5 кг.
Напомним, что в первый соревновательный день планетарного первенства в активе Украины была одна награда.