Украинец Наньев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Золотую награду наш соотечественник получил в весовой категории 83 кг. По сумме трех упражнений он поднял 932,5 кг. Кроме того, в активе Наньева "малое золото" в жиме лежа и "малое серебро" в приседе.

Заметим, что пауэрлифтер сумел улучшить свой "серебряный" прошлогодний результат в Орландо (США) - 927,5 кг.

Напомним, что в первый соревновательный день планетарного первенства в активе Украины была одна награда.