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Українець намагався ввезти до Польщі понад 40 кг бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Громадянин України намагався ввезти до Польщі близько 43 кг бурштину, який був схований у легковому автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Українець намагався ввезти до Польщі понад 40 кг бурштину

Так, контрабанду бурштину в автомобілі, яким пересувався українець, виявили під час контролю в українсько-польському пункті перетину кордону в Корчовій.

"Під час нічної служби співробітники Національної податкової адміністрації відправили на поглиблену перевірку легкове авто на українській реєстрації, що в’їжджало на територію Польщі. За кермом сидів громадянин України", – повідомила заступниця речника Палати податкової адміністрації у Ряшеві Аґнєшка Сіви.

Під час контролю виявилося, що в автівці були зроблені конструкторські зміни. Їх було використано для контрабанди.

"Перевірка транспортного засобу завершилася виявленням необробленого бурштину вагою приблизно 43 кг, запакованого у численні пластикові пакети", – додала Сіви.

Проти водія автівки відкрили кримінально-податкове провадження.

Нагадаємо, у Рівному поліцейські зупинили автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. Однак крім цього було виявлено, що порушник перевозить майже 50 кг бурштину.

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