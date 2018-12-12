Українець намагався ввезти до Польщі понад 40 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Громадянин України намагався ввезти до Польщі близько 43 кг бурштину, який був схований у легковому автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Так, контрабанду бурштину в автомобілі, яким пересувався українець, виявили під час контролю в українсько-польському пункті перетину кордону в Корчовій.
"Під час нічної служби співробітники Національної податкової адміністрації відправили на поглиблену перевірку легкове авто на українській реєстрації, що в’їжджало на територію Польщі. За кермом сидів громадянин України", – повідомила заступниця речника Палати податкової адміністрації у Ряшеві Аґнєшка Сіви.
Під час контролю виявилося, що в автівці були зроблені конструкторські зміни. Їх було використано для контрабанди.
"Перевірка транспортного засобу завершилася виявленням необробленого бурштину вагою приблизно 43 кг, запакованого у численні пластикові пакети", – додала Сіви.
Проти водія автівки відкрили кримінально-податкове провадження.
Нагадаємо, у Рівному поліцейські зупинили автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. Однак крім цього було виявлено, що порушник перевозить майже 50 кг бурштину.