У Рівному на BMW незаконно перевозили майже 50 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Рівному поліцейські зупинили автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху, але крім цього було виявлено, що порушник перевозить бурштин. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Рівненській області.
"Під час перевірки документів у 32-річного рівнянина та поверхневого огляду транспортного засобу інспектори виявили у багажнику два мішки із камінням, схожого на бурштин", - повідомили у відомстві.
Було вилучено 46 кілограмів розфасованого каміння, та відправлено на експертизу за результатними якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема повідомлення про підозру у вчинені злочину. Рівненським відділом поліції розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.198 Кримінального кодексу України. Слідчим підготовлене клопотання до суду про накладання на вилучення арешту.
У поліції додали, що водієві винесли постанову за ч. 1 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Автомобіль було вилучено і поміщено на територію відділу поліції. Відповідно до інкримінованих санкцій, чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
Нагадаємо, CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень.