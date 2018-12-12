Украинец пытался ввезти в Польшу 40 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Гражданин Украины пытался ввезти в Польшу около 43 кг янтаря, который был спрятан в легковом автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Так, контрабанду янтаря в автомобиле, которым передвигался украинец, обнаружили во время контроля в украинско-польском пункте пересечения границы в Корчевой.
"Во время ночной службы сотрудники Национальной налоговой администрации отправили на углубленную проверку легковое авто на украинской регистрации, что въезжало на территорию Польши. За рулем сидел гражданин Украины", – сообщила заместитель спикера Палаты налоговой администрации в Ряшеве Агнешка Сивы.
Во время контроля оказалось, что в машине были сделаны конструкторские изменения. Их было использовано для контрабанды.
"Проверка транспортного средства завершилась обнаружением необработанного янтаря весом примерно 43 кг, упакованного во многочисленные пластиковые пакеты", – добавила Сивы.
Против водителя машины открыли уголовно-налоговое производство.
Напомним, в Ровно полицейские остановили автомобиль BMW, который нарушил правила дорожного движения. Однако помимо этого было выявлено, что нарушитель перевозит около 50 кг янтаря.