Українець намагався вивезти до Росії понад 5 тис. живих каченят
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Сумській області співробітники прикордонного відомства виявили у транспортному засобі 5,6 тис. живих каченят, яких намагались незаконно перевезти через кордон. Про це повідомляє Відділ комунікації зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Учора військовослужбовці відділу Краснопілля на околиці села Рясне, що на Сумщині, під час огляду мікроавтобуса Ford української реєстрації, зафіксували невідповідність зазначених цифр у товарно-супровідних документах із реальною кількістю пташок в авто. Водій, громадянин України, віз до Росії 5,6 тисяч живих каченят, але відповідно до документів їх повинно було бути лише одна тисяча", - йдеться у повідомленні.
Наразі з’ясовуються всі обставини правопорушення. Пташенят передано компетентним органам для прийняття правового рішення.
Як повідомляв УНН, 20 квітня, в пункті контролю "Харків-пасажирський" під час перевірки поїзду прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили книгу, яка можливо становить культурну або історичну цінність.