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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец пытался вывезти в Россию более 5 тыс. живых утят

Киев • УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Сумской области сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве 5,6 тыс. Живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу. Об этом сообщает Отдел коммуникации со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Украинец пытался вывезти в Россию более 5 тыс. живых утят

"Вчера военнослужащие отдела Краснополье на окраине села Обильное, что в сумской области, при осмотре микроавтобуса Ford украинской регистрации, зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должно было быть только тысяча ", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения.

Как сообщал УНН, 20 апреля, в пункте контроля "Харьков-пассажирский" при проверке поезда пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили книгу, которая возможно составляет культурную или историческую ценность.

Украинские Национальные Новости

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