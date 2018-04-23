Украинец пытался вывезти в Россию более 5 тыс. живых утят

"Вчера военнослужащие отдела Краснополье на окраине села Обильное, что в сумской области, при осмотре микроавтобуса Ford украинской регистрации, зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должно было быть только тысяча ", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения.

Как сообщал УНН, 20 апреля, в пункте контроля "Харьков-пассажирский" при проверке поезда пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили книгу, которая возможно составляет культурную или историческую ценность.