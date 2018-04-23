Украинец пытался вывезти в Россию более 5 тыс. живых утят
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Сумской области сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве 5,6 тыс. Живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу. Об этом сообщает Отдел коммуникации со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера военнослужащие отдела Краснополье на окраине села Обильное, что в сумской области, при осмотре микроавтобуса Ford украинской регистрации, зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должно было быть только тысяча ", - говорится в сообщении.
Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения.
Как сообщал УНН, 20 апреля, в пункте контроля "Харьков-пассажирский" при проверке поезда пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили книгу, которая возможно составляет культурную или историческую ценность.