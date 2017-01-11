Українець намагався вивезти до Польщі 25 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Учора, 10 січня ввечері прикордонники затримали у пункті пропуску “Ягодин” українця, який намагався вивезти до Польщі 25 кг бурштину. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, прикордонники Луцького загону спільно з працівниками митниці виявили прихований товар під час заходів контролю автомобіля, який прямував до сусідньої країни. За кермом мікроавтобуса “Фольксваген” їхав громадянин України. В запасному колесі в багажнику автомобіля спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла 25 кілограм 100 грамів необробленого каміння бурштину.
Наразі автомобіль з вантажем передано представникам ДФС.