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Украинец пытался вывезти в Польшу 25 кг янтаря

Украинец пытался вывезти в Польшу 25 кг янтаря

Киев • УНН

 • 6502 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера, 10 января вечером пограничники задержали в пункте пропуска "Ягодин" украинца, который пытался вывезти в Польшу 25 кг янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники Луцкого отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытый товар во время мер контроля автомобиля, который следовал в соседнюю страну. За рулем микроавтобуса "Фольксваген" ехал гражданин Украины. В запасном колесе в багажнике автомобиля погранично-таможенная смотровая группа нашла 25 килограмм 100 граммов необработанного камня янтаря.

Сейчас автомобиль с грузом передан представителям ГФС.

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