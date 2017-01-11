Украинец пытался вывезти в Польшу 25 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера, 10 января вечером пограничники задержали в пункте пропуска "Ягодин" украинца, который пытался вывезти в Польшу 25 кг янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, пограничники Луцкого отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытый товар во время мер контроля автомобиля, который следовал в соседнюю страну. За рулем микроавтобуса "Фольксваген" ехал гражданин Украины. В запасном колесе в багажнике автомобиля погранично-таможенная смотровая группа нашла 25 килограмм 100 граммов необработанного камня янтаря.
Сейчас автомобиль с грузом передан представителям ГФС.