Українець намагався провезти до окупованого Криму шість кілограмів канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом затримали наркокур'єра, у якого вилучили 41 пакет із наркотичною речовиною рослинного походження. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
Так, на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чаплинка” затримали порушника, який перевозив 6 кілограмів канабісу. Наркокур’єр, 43-річний громадянин України, планував їхати у Росію через анексований Крим. Порушник заховав 41 пакунок з канабісом у паливному баку автомобіля.
“Про можливу контрабанду оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ дізналися завчасно та під процесуальним керівництвом Прокуратури АР Крим затримали злочинця”, — повідомили у пресслужбі.
Знайти наркотики в паливній системі автівки правоохоронцям допоміг службовий собака прикордонного відомства.
По факту затримання розпочате досудове розслідування за ст.305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).
Як зазначили прикордонники, виявлені наркотичні речовини та громадянина передано слідчим Служби безпеки України.
Нагадаємо, у Луганській області припинено контрабандне переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ.