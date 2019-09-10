СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків з Луганщини до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Луганській області припинено контрабандне переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Канал організував колишній правоохоронець, мешканець Новопсковського району, і незаконне переміщення здійснювалось через міжнародний автомобільний пункт пропуску “Танюшівка”. Безпосереднім перевезенням через митний кордон займалась невістка організатора, після чого наркотичні засоби передавали замовникам на території РФ. До України вони поверталися вже з грошима, отриманими від збуту наркотиків.
“8 вересня правоохоронці виявили чергову спробу контрабандистів транспортувати наркоречовину через кордон до РФ. Вилучено пакунок з канабісом вагою майже 100 грамів, який жінка (невістка організатора) перевозила у білизні, приховавши його таким чином від митного контролю”, — йдеться у повідомленні.
У помешканні зловмисників та на їхній присадибній ділянці слідчі провели санкціоновані обшуки. І виявили плантацію з 19 кущами конопель, понад 3,5 кг розфасованої висушеної коноплі, кущі конопель, висушені для подальшої обробки, а також кошти у сумі 9600 доларів США та 61 000 російських рублів.
Зловмисникам висунули підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинена за попередньою змовою групою осіб). На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За результатами проведених експертиз вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінальних проваджень за статтями 307 і 310 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, перевезення та збут наркотиків, а також за вирощування нарковмісних рослин.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на нелегальну зброю.