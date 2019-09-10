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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104733 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110026 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116354 просмотра

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СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из Луганской области в Россию

СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из Луганской области в Россию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Луганской области прекращена контрабандную переправку наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Канал организовал бывший милиционер, житель Новопсковского района, и незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска “Танюшевка”. Непосредственной перевозкой через таможенную границу занималась невестка организатора, после чего наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину они возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков.

“8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина (невестка организатора) перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля”, — говорится в сообщении.

В доме злоумышленников и на их приусадебном участке следователи провели санкционированные обыски. И обнаружили плантацию из 19 кустов конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей.

Злоумышленникам предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозка и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие.

Украинские Национальные Новости

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