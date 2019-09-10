СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из Луганской области в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Луганской области прекращена контрабандную переправку наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Канал организовал бывший милиционер, житель Новопсковского района, и незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска “Танюшевка”. Непосредственной перевозкой через таможенную границу занималась невестка организатора, после чего наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину они возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков.
“8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина (невестка организатора) перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля”, — говорится в сообщении.
В доме злоумышленников и на их приусадебном участке следователи провели санкционированные обыски. И обнаружили плантацию из 19 кустов конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей.
Злоумышленникам предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозка и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Одессе правоохранители задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие.