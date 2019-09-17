Украинец пытался провезти в оккупированный Крым шесть килограммов канабиса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На границе с временно оккупированным Крымским полуостровом задержали наркокурьера, у которого изъяли 41 пакет с наркотическим веществом растительного происхождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Так, на контрольном пункте въезда-выезда “Чаплинка” задержали нарушителя, который перевозил 6 килограммов канабиса. Наркокурьер, 43-летний гражданин Украины, планировал ехать в Россию через аннексированный Крым. Нарушитель спрятал 41 пакет с каннабисом в топливном баке автомобиля.
“О возможной контрабанде оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ узнали заблаговременно и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали преступника”, — сообщили в пресс-службе.
Найти наркотики в топливной системе автомобиля правоохранителям помогла служебная собака пограничного ведомства.
По факту задержания начато досудебное расследование по ст.305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
Как отметили пограничники, обнаруженные наркотические вещества и гражданина передано следователям Службы безопасности Украины.
Напомним, в Луганской области прекращена контрабандная переправка наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ.