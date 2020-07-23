Українець намагався перевезти з Молдови радянські прапори та портрети Путіна

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У пункті пропуску "Староказаче", на кордоні з Молдовою, під час перевірки автомобіля в українця виявили прапори з символікою СССР та гербом РФ та портрети президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У пункті пропуску "Староказаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області, виявили предмети з радянською та російською пропагандою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія і провели поглиблений огляд автомобіля.

"Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила у багажнику прапори із символікою СССР з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Наразі за участі СБУ з’ясовуються всі обставини для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, за результатами дослідження, третина опитаних українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, у той час як ще третина ставляться до цього рішення негативно.

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