Українець намагався перевезти з Молдови радянські прапори та портрети Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У пункті пропуску "Староказаче", на кордоні з Молдовою, під час перевірки автомобіля в українця виявили прапори з символікою СССР та гербом РФ та портрети президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"У пункті пропуску "Староказаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області, виявили предмети з радянською та російською пропагандою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія і провели поглиблений огляд автомобіля.
"Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила у багажнику прапори із символікою СССР з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.
Наразі за участі СБУ з’ясовуються всі обставини для прийняття правового рішення.
Нагадаємо, за результатами дослідження, третина опитаних українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, у той час як ще третина ставляться до цього рішення негативно.