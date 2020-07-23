Украинец пытался перевезти из Молдовы советские флаги и портреты Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В пункте пропуска "Староказачье", на границе с Молдовой, во время проверки автомобиля в украинца обнаружили флаги с символикой СССР и гербом РФ и портреты президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой в Одесской области, обнаружили предметы с советской и российской пропагандой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя и провели углубленный осмотр автомобиля.
"Общая погранично-таможенная смотровая группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР с гербом РФ, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Сейчас при участии СБУ выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.
Напомним, по результатам исследования, треть опрошенных украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики, в то время как еще треть относятся к этому решению отрицательно.