Українець намагався переправити до Румунії нашпиговану цигарками вантажівку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Більше 20 тисяч пачок цигарок чоловік намагався переправити до Румунії у міжстелевому просторі причепу вантажівки, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у ДПСУ, учора прикордонники Мукачівського загону спільно із співробітниками ДФС виявили велику партію прихованих тютюнових виробів.
“...перемістити сигарети до сусідньої Румунії намагався 43-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску „Дякове“ вантажним автомобілем „ДАФ“. Контрабандний тютюн прикордонний наряд виявив в міжстелевому просторі причепу. В сховку вантажівки, якою з міста Бориспіль до Румунії планували перевезти вантаж штучних оболонок для ковбасних виробів, знаходилось 21,3 тисячі пачок сигарет”, — йдеться у повідомленні.
Наразі сигарети та транспортний засіб вилучили.
Нагадаємо, у Словаччині затримали українця, який віз 1,5 тонн контрабандного сиру.