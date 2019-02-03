Украинец пытался переправить в Румынию нашпигованный сигаретами грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Более 20 тысяч пачек сигарет мужчина пытался переправить в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в ГПСУ, вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий.
"... переместить сигареты в соседнюю Румынию пытался 43-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска "Дьяково" грузовым автомобилем "ДАФ". Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз искусственных оболочек для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет", - говорится в сообщении.
Сейчас сигареты и транспортное средство изъяли.
Напомним, в Словакии задержали украинца, который вез 1,5 тонн контрабандного сыра.