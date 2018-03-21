Українець намагався переправити до Індії елементи танкових прицілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Громадянин України намагався переправити до Індії елементи танкових прицілів і приладів наведення. Про це повідомляє прес-служба ГУДФС у м.Києві, передає УНН.
“Співробітниками митного посту „Спеціалізований“ Київської міської митниці ДФС спільно зі Службою безпеки України упереджено спробу незаконного експорту товарів військового призначення, які громадянин України, як фізична особа, пересилав в міжнародному експрес-відправленні до Індії. За документами, вкладенням відправлення мали бути скляні заготовки для офтальмологічного модулятора”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, насправді у відправленні містилося 80 стержнів, які є активними елементами (випромінювачами) для лазерів із спеціального скла марки “ГЛС-34П”, що використовується в танкових прицілах та прицільних приладах наведення для пошуку цілі та ведення прицільної стрільби в денний та нічний час.
Заборонене вкладення митники виявили безпосередньо на рентгені. Провівши огляд, співробітники митниці знайшли скляні заготовки, загорнуті в папір з маркуванням “стержень активний”. Ідентифікацію та характеристики товару проводили відповідні експерти.
Наразі тривають оперативно-слідчі заходи. Вирішується питання щодо затримання причетних осіб та повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ст.201 та 333 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Чернігівській області затримано військовослужбовця, який намагався продати демонтовані елементи динамічного захисту до танків Т-64БМ “Булат”.