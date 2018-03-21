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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22211 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Украинец пытался переправить в Индию элементы танковых прицелов

Украинец пытался переправить в Индию элементы танковых прицелов

Киев  •  УНН

 • 9772 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Гражданин Украины пытался переправить в Индию элементы танковых прицелов и приборов наведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУГФС в Киеве, передает УНН.

"Сотрудники таможенного поста "Специализированный" Киевской городской таможни ГФС совместно со Службой безопасности Украины предотвратили попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, которые гражданин Украины, как физическое лицо, пересылал в международном экспресс-отправлении в Индию. По документам, в отправлении должны быть вложены стеклянные заготовки для офтальмологического модулятора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на самом деле в отправлении содержалось 80 стержней, которые являются активными элементами (излучателями) для лазеров из специального стекла марки "ГЛС-34П", используемого в танковых прицелах и прицельных приборах наведения для поиска цели и ведения прицельной стрельбы в дневное и ночное время.

Запрещенные предметы таможенники обнаружили непосредственно на рентгене. Проведя обзор, сотрудники таможни нашли стеклянные заготовки, завернутые в бумагу с маркировкой "стержень активный". Идентификацию и характеристики товара проводили соответствующие эксперты.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о задержании причастных лиц и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ст.201 и 333 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черниговской области задержан военнослужащий, который пытался продать демонтированы элементы динамической защиты к танкам Т-64БМ "Булат".

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