Українець намагався незаконно провезти з Польщі 35 тис. доларів

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Працівники Львівської митниці виявили факт незаконного перевезення валюти через кордон. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук, повідомляє УНН.

"Щойно на пішому переході пункту пропуску "Шегині –Медика" під час митного контролю працівники митниці виявили факт незаконного переміщення 35 тис. доларів США", повідомив головний митник Львівщини.

Кругленьку суму доларів намагався пронести у наплічнику до України 39-річний мешканець Івано-Франківщини смугою руху "зелений коридор". Однак митники проявили пильність.

Тепер причину такого вояжу з незадекларованими грішми громадянин пояснюватиме у суді.

Нагадаємо, митницями ДФС з початку року виявлено 9,3 тис. порушень митних правил на суму 611 млн гривень, вартість предметів правопорушення у порівнянні з минулим роком збільшилася на 30,2%. Найчастіше порушення стосуються незаконного переміщення через митний кордон продовольчих товарів.

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