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Украинец пытался незаконно провезти из Польши 35 тыс. долларов

Украинец пытался незаконно провезти из Польши 35 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Работники Львовской таможни выявили факт незаконной перевозки валюты через границу. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук, сообщает УНН.

"Только на пешем переходе пункта пропуска" Шегини-Медика" во время таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили факт незаконного перемещения 35 тыс. долларов США", сообщил главный таможенник Львовщины.

Кругленькую сумму долларов пытался пронести в рюкзаке в Украину 39-летний житель Ивано-Франковской полосой движения "зеленый коридор". Однако таможенники проявили бдительность.

Теперь причину такого вояжа с незадекларированными деньгами гражданин должен будет объяснять в суде.

Напомним, таможнями ДФС с начала года выявлено 9,3 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 611 млн гривен, стоимость предметов правонарушения по сравнению с прошлым годом увеличилась на 30,2%. Чаще всего нарушения касаются незаконного перемещения через таможенную границу продовольственных товаров.

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