Украинец пытался незаконно провезти из Польши 35 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Работники Львовской таможни выявили факт незаконной перевозки валюты через границу. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук, сообщает УНН.
"Только на пешем переходе пункта пропуска" Шегини-Медика" во время таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили факт незаконного перемещения 35 тыс. долларов США", сообщил главный таможенник Львовщины.
Кругленькую сумму долларов пытался пронести в рюкзаке в Украину 39-летний житель Ивано-Франковской полосой движения "зеленый коридор". Однако таможенники проявили бдительность.
Теперь причину такого вояжа с незадекларированными деньгами гражданин должен будет объяснять в суде.
Напомним, таможнями ДФС с начала года выявлено 9,3 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 611 млн гривен, стоимость предметов правонарушения по сравнению с прошлым годом увеличилась на 30,2%. Чаще всего нарушения касаются незаконного перемещения через таможенную границу продовольственных товаров.