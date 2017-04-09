Українець І.Зотько приніс нічию дублю ФК "Валенсія"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Український захисник Іван Зотько став автором першого в кар'єрі забитого м'яча у складі другої команди іспанської "Валенсії", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Валенсії".
Екс-футболіст харківського "Металіста" та вікових юнацьких і молодіжних збірних України, на 90 хвилині ударом головою приніс "кажанам" нічию у поєдинку 33-го туру Сегунди Б (третій за силою чемпіонат Іспанії) із ФК "Льягостера" – 1:1.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні 20-річний І.Зотько провів 11 матчів у складі "кажанів".
Варто зазначити, що після 33 турів Сегунди Б групи 3 "Валенсія" Б розмістилася на 3-му місці у турнірній таблиці. На першому рядку знаходиться другий колектив "Барселони".
Нагадаємо, у липні 2016 року колишній гравець харківського "Металіста" Іван Зотько перейшов до іспанського клубу "Валенсія".