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11 марта, 18:08 • 113501 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украинец И.Зотько принес ничью дублю ФК "Валенсия"

Украинец И.Зотько принес ничью дублю ФК "Валенсия"

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинский защитник Иван Зотько стал автором первого в карьере забитого мяча в составе второй команды испанской "Валенсии", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Валенсии".

Экс-футболист харьковского "Металлиста" и возрастных юношеских и молодежных сборных Украины, на 90 минуте ударом головой принес "летучим мышам" ничью в поединке 33-го тура Сегунды Б (третий по силе чемпионат Испании) с ФК "Льягостера" - 1: 1.

Заметим, что в нынешнем сезоне 20-летний И.Зотько провел 11 матчей в составе "летучих мышей".

Стоит отметить, что после 33 туров Сегунды Б группы 3 "Валенсия" Б разместилась на 3-м месте в турнирной таблице. На первой строке находится второй коллектив "Барселоны".

Напомним, в июле 2016 бывший игрок харьковского "Металлиста" Иван Зотько перешел в испанский клуб "Валенсия" .

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