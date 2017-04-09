Украинец И.Зотько принес ничью дублю ФК "Валенсия"

Экс-футболист харьковского "Металлиста" и возрастных юношеских и молодежных сборных Украины, на 90 минуте ударом головой принес "летучим мышам" ничью в поединке 33-го тура Сегунды Б (третий по силе чемпионат Испании) с ФК "Льягостера" - 1: 1.

Заметим, что в нынешнем сезоне 20-летний И.Зотько провел 11 матчей в составе "летучих мышей".

Стоит отметить, что после 33 туров Сегунды Б группы 3 "Валенсия" Б разместилась на 3-м месте в турнирной таблице. На первой строке находится второй коллектив "Барселоны".

Напомним, в июле 2016 бывший игрок харьковского "Металлиста" Иван Зотько перешел в испанский клуб "Валенсия" .