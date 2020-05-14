Українець допоміг чеському клубу здобути розгромну перемогу у спарингу

У першому підготовчому матчі після пандемії коронавірусу “Динамо Чеські Будейовиці” забило п’ять голів у ворота опонентів та пропустило лише один у відповідь — 5:1.

Відзначимо, що в стартовому складі переможців вийшов український центральний захисник Максим Таловеров і відіграв перший тайм.

Зауважимо, що українець першу половину сезону провів у ФК “Спарта Б” — 13 матчів.