Украинец помог чешскому клубу получить крупную победу в спарринге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. ФК "Динамо Чешские Будейовицы" одержал разгромную победу в товарищеском поединке с чешским ФК "Масс Таборским", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В первом подготовительном матче после пандемии коронавируса “Динамо Чешские Будейовицы” забило пять голов в ворота оппонентов и пропустило только один ответ — 5:1.
Отметим, что в стартовом составе победителей вышел украинский центральный защитник Максим Таловеров и отыграл первый тайм.
Заметим, что украинец первую половину сезона провел в ФК “Спарта Б” — 13 матчей.