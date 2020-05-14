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Украинец помог чешскому клубу получить крупную победу в спарринге

Киев • УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. ФК "Динамо Чешские Будейовицы" одержал разгромную победу в товарищеском поединке с чешским ФК "Масс Таборским", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Украинец помог чешскому клубу получить крупную победу в спарринге

В первом подготовительном матче после пандемии коронавируса “Динамо Чешские Будейовицы” забило пять голов в ворота оппонентов и пропустило только один ответ — 5:1.

Отметим, что в стартовом составе победителей вышел украинский центральный защитник Максим Таловеров и отыграл первый тайм.

Заметим, что украинец первую половину сезона провел в ФК “Спарта Б” — 13 матчей.

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