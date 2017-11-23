Українець Боломбой допоміг Мілуокі обіграти команду Леня

Боломбой отримав ігровий час лише вдруге в сезоні через пропуск поєдинку стартового центрового клубу Джона Хенсона. Наприкінці дебютної чверті українець вийшов на паркет та відзначився підбиранням на чужому кільці та схибив кидком з дальньої дистанції.

Більшість ігрового часу гості передували у рахунку, проте баззер-бітер під сирену про завершення основного часу від Девіна Букера, з кількох метрів від триочкової лінії, досяг мети і зустріч перейшла в овертайм (106:105).

Всю додаткову 5-хвилинку відіграв Боломбой, який відзначився одним перехопленням та відпрацював в захисті, завадивши кілька разів влучити Букеру – перемога "Бакс" 113:107.

У підсумку Боломбой за 20:08 хвилини завершив гру без набраних очок (0/2 двоочкові, 0/1 триочкові) при 5 підбираннях та 2 перехопленнях.

Примітно, що Олексій Лень не отримав ігрового часу. Наставник "Санс" Тріано вирішив випустити в старті Тайсона Чендлера, який повернувся після грипу, а з заміни Грега Монро. Монро оформив дабл-дабл – 22 очки + 15 підбирань. Натомість у Чендлера тільки 2 пункти при 12 відскоках.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став форвард "Мілуокі" Кріс Міддлтон – 40 балів.

Зауважимо, що Лень вже входить в топ-10 за кількістю блок-шотів в історії клубу "Фінікс Санс". На рахунку українця 258 блок-шотів.