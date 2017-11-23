Украинец Боломбой помог Милуоки обыграть команду Леня

Боломбой получил игровое время только второй раз в сезоне через пробел поединке стартового центрового клуба Джона Хэнсона. В конце дебютной четверти украинец вышел на паркет и отметился подбором на чужом кольце и ошибся броском с дальней дистанции.

Большинство игрового времени гости предшествовали в счете, однако баззер-битер под сирену об окончании основного времени от Девина Букера, с нескольких метров от трехочковой линии, достиг цели и встреча перешла в овертайм (106: 105).

Всю дополнительную 5-минутку сыграл Боломбой, который отметился одним перехватом и отработал в защите, помешав несколько раз попасть Букеру - победа "Бакс" 113: 107.

В итоге Боломбой по 20:08 минуты завершил игру без набранных очков (0/2 двухочковые, 0/1 трехочковые) при 5 подборах и 2 перехвата.

Примечательно, что Алексей Лень не получил игрового времени. Наставник "Санс" Триана решил выпустить в старте Тайсона Чендлера, который вернулся после гриппа, а по замене Грега Монро. Монро оформил дабл-дабл - 22 очка + 15 подборов. Зато в Чендлера только 2 пункта при 12 отскоков.

Самым результативным игроком противостояния стал форвард "Милуоки" Крис Миддлтон - 40 баллов.

Заметим, что Лень уже входит в топ-10 по количеству блок-шотов в истории клуба "Финикс Санс". На счету Украинский 258 блок-шотов.