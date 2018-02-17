Українець Алексєєв поїде від Білорусі на Євробачення-2018

Увечері 16 лютого в Мінську відбувся фінал національного відбіркового туру конкурсу. З дев’яти претендентів шляхом голосування телеглядачів і професійного журі переможцем став український співак Alekseev.

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Пісня “Forever” набрала максимальну кількість балів за підсумками рішення журі і голосування глядачів.

Нагадаємо, раніше український співак Микита Алексєєв, який виступає під псевдонімом Alekseev, заявив про свій намір приймати участь у пісенному конкурсі Євробачення від Білорусі.