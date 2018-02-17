Украинец Алексеев поедет от Беларуси на Евровидение-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", передает УНН.
Вечером 16 февраля в Минске состоялся финал национального отборочного тура конкурса. Из девяти претендентов путем голосования телезрителей и профессионального жюри победителем стал украинский певец Alekseev.
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Песня "Forever" набрала максимальное количество баллов по итогам решения жюри и голосования зрителей.
Напомним, ранее украинский певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev, заявил о своем намерении участвовать в песенном конкурсе Евровидение от Беларуси.