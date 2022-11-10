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Україна звернеться за допомогою до союзників для фінансування сервісу Starlink, якщо SpaceX захоче оплати

Україна звернеться за допомогою до союзників для фінансування сервісу Starlink, якщо SpaceX захоче оплати

Київ • УНН

 • 227807 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якщо компанія Starlink почне вимагати оплату, то Україна звернеться до своїх іноземних партнерів з проханням про допомогу у фінансуванні супутникових інтернет-систем, які зараз безкоштовно надає SpaceX. Про це повідомив міністр оборони України у коментарі Reuters, передає УНН.

Цитата

"Ми будемо намагатися знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти нам, допомогти нам також фінансовою допомогою", - сказав Резніков, відповідаючи на питання, чи покриє Київ витрати, якщо SpaceX попросить платити.

Деталі

Збройні сили України покладаються на тисячі пристроїв Starlink для підключення на передовій, де нормальний стільниковий сигнал або відсутній, або його легко перехопити.

Власник SpaceX Ілон Маск раніше публічно скаржився на фінансові втрати SpaceX в Україні, але пізніше пообіцяв у Twitter продовжувати надавати послуги «безкоштовно».

«Ми отримали від нього обіцянки, що він продовжуватиме організовувати обслуговування наших Starlinks в Україні», — сказав Резніков Reuters.

Резніков сказав, що SpaceX надає «деякі» супутники безкоштовно, а інші оплачує Україна. Він відмовився назвати цифри.

Нагадаємо

Україна отримала від Польщі ще 1570 станцій супутникового інтернету Starlink американської компанії Space X.

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