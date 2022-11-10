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Украина обратится за помощью к союзникам для финансирования сервиса Starlink, если SpaceX захочет оплаты

Украина обратится за помощью к союзникам для финансирования сервиса Starlink, если SpaceX захочет оплаты

Киев • УНН

 • 227803 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если компания Starlink начнет требовать оплату, Украина обратится к своим иностранным партнерам с просьбой о помощи в финансировании спутниковых интернет-систем, которые сейчас бесплатно предоставляет SpaceX. Об этом сообщил министр обороны Украины в комментарии Reuters, передает УНН.

Цитата

"Мы будем пытаться найти средства. У нас есть партнеры в разных странах. Мы будем просить их помочь нам, помочь нам также финансовой помощью", - сказал Резников, отвечая на вопрос, покроет ли Киев расходы, если SpaceX попросит платить.

Детали

Вооруженные силы Украины полагаются на тысячи устройств Starlink для подключения на передовой, где нормальный сотовый сигнал либо отсутствует, либо его легко перехватить.

Владелец SpaceX Илон Маск ранее публично жаловался на финансовые потери SpaceX в Украине, но позже пообещал в Twitter продолжать предоставлять услуги «бесплатно».

«Мы получили от него обещания, что он будет продолжать организовывать обслуживание наших Starlinks в Украине», — сказал Резников Reuters.

Резников сказал, что SpaceX предоставляет «некоторые» спутники бесплатно, а другие оплачивает Украину. Он отказался назвать цифры.

Напомним

Украина получила от Польши еще 1570 станций спутникового интернета Starlink американской компании Space X.

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