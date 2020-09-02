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Україна зробила заяву через отруєння Навального речовиною з групи “Новачок”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністерство зовнішніх справ зробило заяву щодо оприлюднених урядом ФРН результатів аналізу проб, взятих в Олексія Навального, які свідчать про наявність в них речовини з групи “Новачок”. МЗС засудило черговий злочинний акт російської влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Україна зробила заяву через отруєння Навального речовиною з групи “Новачок”

“Заява МЗС України щодо оприлюднення урядом ФРН результатів токсикологічного аналізу проб, взятих в Олексія Навального. Щойно уряд ФРН оприлюднив отримані ним “безсумнівні докази” наявності слідів хімічної речовини з групи “Новачок” у пробах, взятих в російського опозиційного політика Олексія Навального. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном”, - йдеться у заяві.

В заяві вказано, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком.

“Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи права людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав”, - вказано у заяві.

Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".

У Путіна заявили про відсутність токсинів в організмі Навального до його вивезення в Німеччину.

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