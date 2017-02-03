Україна зробила все можливе, щоб не дати РФ дестабілізувати ситуацію в Авдіївці – П.Порошенко

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Тільки скоординовані дії як Президента і уряду, так і українських військових зробили все можливе, аби не дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію в Авдіївці і по всій лінії фронту. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час відео конференції з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.