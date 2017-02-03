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Україна зробила все можливе, щоб не дати РФ дестабілізувати ситуацію в Авдіївці – П.Порошенко

Київ • УНН

 • 7506 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Тільки скоординовані дії як Президента і уряду, так і українських військових зробили все можливе, аби не дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію в Авдіївці і по всій лінії фронту. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час відео конференції з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Україна зробила все можливе, щоб не дати РФ дестабілізувати ситуацію в Авдіївці – П.Порошенко

“Можна лише уявити як жили у ці дні мешканці Авдіївки: без світла, з обмеженим постачанням тепла, обмеженим постачанням води, бо російська сторона намагалася перетворити їхнє життя на пекло. І лише чітко скоординовані дії мої, українського Уряду, служб, славетних українських військових, які в координації всі разом зробили все можливе для того, щоби не дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту”, — наголосив Глава держави.

Президент також підкреслив, що росіянам не вдалося представити позицію України як сторони, що порушує режим припинення вогню.

“Все відбувається з точністю до навпаки — наш представник у Спеціальному центрі координації і контролю, отримуючи відповідні накази від Міністра оборони, за моїм дорученням, постійно демонстрував готовність для припинення вогню. Хоча б для гуманітарної паузи, для того, щоб відновити забезпечення. Наголошую — не лише у контрольованій українськими військами частині Авдіївки, а припинити той жах, який відбувається зараз у Донецьку з обмеженням постачання світла і води, бо там теж наші громадяни і ми про них також піклуємося”, — додав Президент.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.

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