Украина сделала все возможное, чтобы не дать РФ дестабилизировать ситуацию в Авдеевке - П.Порошенко

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Только скоординированные действия как Президента и правительства, так и украинских военных сделали все возможное, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время видеоконференции с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.