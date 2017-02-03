Украина сделала все возможное, чтобы не дать РФ дестабилизировать ситуацию в Авдеевке - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Только скоординированные действия как Президента и правительства, так и украинских военных сделали все возможное, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время видеоконференции с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Можно только представить как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных, в координации все вместе сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - подчеркнул Глава государства.
Президент также подчеркнул, что россиянам не удалось представить позицию Украины как стороны, которая нарушает режим прекращения огня.
"Все происходит с точностью до наоборот - наш представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от Министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение. Подчеркиваю - не только в контролируемой украинскими войсками части Авдеевки, а прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане и мы о них также заботимся", - добавил Президент.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.