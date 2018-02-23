Україна зміцнила позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Перемога “Шахтаря” над “Ромою” в Лізі чемпіонів та нічия “Динамо” з “АЕКом” у Лізі Європи дозволили поповнити скарбничку національної асоціації УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

До скарбнички національної асоціації було додано ще три очки, або 0,6 бала. Сезонний показник України тепер становить 7,800 бала.

Загальна кількість пунктів за останні 5-ть сезонів рівняється 40,933. У найближчого переслідувача Бельгії, яка йде на 9-му місці — 38,5, далі йде Туреччина — 35,8. До Португалії “жовто-блакитним” не вистачає більше 5 балів (46,248).

Зазначено, що український доробок у 39 очок розподіляється наступним чином: “Шахтар” здобув 19 (враховуючи чотири бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів і п’ять — за вихід до плей-оф), “Динамо” має 13,5, “Зоря” — 4, “Олександрія” — 2, “Олімпік” — 0,5 (у кваліфікації за перемогу надається по очку, за нічию — 0,5).

Зауважимо, що за підсумками циклу нижче восьмого місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка формує представництво на сезон-2019/2020, Україна не опуститься.

Додамо також, після реформи єврокубків сьома, восьма і дев’ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох турнірах. А саме — участь п’ятьох клубів: двох — у Лізі чемпіонів (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному) і трьох — в Лізі Європи (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному й один — у другому).

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