Украина укрепила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

В копилку национальной ассоциации было добавлено еще три очка, или 0,6 балла. Сезонный показатель Украины теперь составляет 7,800 балла.

Общее количество пунктов за последние 5-ть сезонов равняется 40,933. У ближайшего преследователя Бельгии, которая идет на 9-м месте — 38,5, далее следует Турция — 35,8. В Португалию “желто-голубым” не хватает более 5 баллов (46,248).

Указано, что украинский задел в 39 очков распределяется следующим образом: “Шахтер” одержал 19 (учитывая четыре бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и пять — за выход в плей-офф), “Динамо” 13,5, “Заря”- 4, “Александрия”- 2, “Олимпик”- 0,5 (в квалификации за победу предоставляется по очку, за ничью — 0,5).

Заметим, что по итогам цикла ниже восьмого места в таблице коэффициентов УЕФА, которая формирует представительство на сезон-2019/2020, Украина не опустится.

Добавим также, после реформы еврокубков седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих турнирах. А именно — участие пять клубов: два — в Лиге чемпионов (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном) и трех — в Лиге Европы (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном и один — во втором ).