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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63530 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77846 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80533 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 107481 просмотра

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Украина укрепила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Украина укрепила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Киев  •  УНН

 • 10975 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Победа “Шахтера” над “Ромой” в Лиге чемпионов и ничья “Динамо” с “АЕК” в Лиге Европы позволили пополнить копилку национальной ассоциации УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

В копилку национальной ассоциации было добавлено еще три очка, или 0,6 балла. Сезонный показатель Украины теперь составляет 7,800 балла.

Общее количество пунктов за последние 5-ть сезонов равняется 40,933. У ближайшего преследователя Бельгии, которая идет на 9-м месте — 38,5, далее следует Турция — 35,8. В Португалию “желто-голубым” не хватает более 5 баллов (46,248).

Указано, что украинский задел в 39 очков распределяется следующим образом: “Шахтер” одержал 19 (учитывая четыре бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и пять — за выход в плей-офф), “Динамо” 13,5, “Заря”- 4, “Александрия”- 2, “Олимпик”- 0,5 (в квалификации за победу предоставляется по очку, за ничью — 0,5).

Заметим, что по итогам цикла ниже восьмого места в таблице коэффициентов УЕФА, которая формирует представительство на сезон-2019/2020, Украина не опустится.

Добавим также, после реформы еврокубков седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих турнирах. А именно — участие пять клубов: два — в Лиге чемпионов (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном) и трех — в Лиге Европы (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном и один — во втором ).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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