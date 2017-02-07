Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 9,5 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 лютого зменшився до 9,527 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 52,27 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 5 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,58 млн куб. м, з Польщі - 3,72 млн куб. м, з Угорщини - 3,55 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 30%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, з ПСГ України у січні відібрано 2,1 млрд куб. м газу.