Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 9,5 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 февраля уменьшился до 9,527 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 52,27 млн куб. м газа.
При этом в данных за 5 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,58 млн куб. м, из Польши - 3,72 млн куб. м, из Венгрии - 3,55 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 30%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, из ПХГ Украины в январе отобрали 2,1 млрд куб. м газа.