Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 9,4 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 6 лютого зменшився до 9,469 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 58,41 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 6 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,37 млн куб. м, з Польщі - 3,86 млн куб. м, з Угорщини - 3,62 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 30%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, з ПСГ України у січні відібрано 2,1 млрд куб. м газу.
Також нагадаємо, Україна протягом п’яти днів лютого зменшила відбір газу з ПСГ майже удвічі.