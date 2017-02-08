Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 9,4 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 февраля уменьшился до 9,469 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 58,41 млн куб. м газа.
При этом в данных за 6 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,37 млн куб. м, из Польши - 3,86 млн куб. м, из Венгрии - 3,62 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 30%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, из ПХГ Украины в январе отобрали 2,1 млрд куб. м газа.
Также напомним, Украина в течение пяти дней февраля снизила отбор газа из ПХГ почти вдвое.